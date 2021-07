JOHNSON, Guy



À la Maison Michel-Sarrazin, le 29 juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Johnson, époux de feu dame Cécile Dionne. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Johnson et feu Marie-Anne Richard. Il demeurait à la Résidence Le Saint-Patrick à Québec.Compte tenu de la capacité de la chapelle, ne pourront assister à la célébration que la famille immédiate, les frères et soeurs et beaux frères, belles-soeurs en compagnie de leurs conjoint(e)s.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 16 dernières années Jacinthe Mailloux et ses proches, ses enfants: Yves (Élise Rheault), Anne (Simon Hébert); ses petits-enfants: Stéphanie (Samuel Richard), feu Isabelle, Véronique (Charles Ouimet), Marc-Antoine, Nicolas, Marie Ève (David Dorion); ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Justin, ainsi que Thomas et le bébé à venir; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Alphonse Di Gaetano), Gérard (Claudette Morin), feu Rosaire, Urbain " Bill " (Yolande Moisan), Marie (feu Jean-Guy Bédard), feu Monique, feu Édouard, Annette (Jean-Claude Fluet) et André (Diane Hanson). Ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Maurice Dionne (feu Lucille Bernier), Bernadette (feu Jean Poliquin), Rollande (Raynald Provancher), feu Florence (feu Mark Dubé), Monique, feu Albert (Louiselle Lepage), Gisèle, André (Émilia Dias), feu Bertrand, Claudette, Jacqueline (André Proulx) et Alain (Louise Bellavance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant et les médecins de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que ceux de la maison Michel-Sarrazin qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour le rendre confortable et ce, jusqu'à la fin. Votre dévouement et votre empathie ont été grandement appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 Chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5.