RAYMOND, Thérèse Rousseau

À l'Hôpital St-François-d'Assise, Québec, le 30 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Rousseau, épouse de feu monsieur Léo Raymond, fille de feu monsieur Ovila Rousseau et de feu madame Marie-Anna Martel. Elle demeurait à Donnacona.Elle a été confiée auMadame Rousseau laisse dans le deuil ses fils: Pierre et Jean (Line Defoy); ses petits-fils: Sébastien (Caroline Picard), Antoine (Stéphanie Leduc), Antony et William; ses arrière-petites-filles: Naomie, Annabelle et Mathilde; sa soeur Marguerite Rousseau Cantin, son frère Jean-Guy Rousseau; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Louis Raymond (Yvette Lewis), René Raymond, Françoise Raymond Bertrand; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse des sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Ste-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués, leur dévouement ainsi qu'à madame Louisette Pagé pour sa précieuse aide apportée à notre mère.