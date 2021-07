FONTAINE, Gertrude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2021, à l'âge de 103 ans, est décédée dame Gertrude Fontaine, épouse en premières noces de feu monsieur Arthur Morisset et en secondes noces de feu monsieur Jacques Turgeon. Elle était la fille de feu monsieur Léon Fontaine et feu dame Marie-Ange Roy. Elle demeurait à la paroisse, à Québec, autrefois à Notre-Dame du Chemin.La famille vous accueillera à lale vendredi 9 juillet 2021 de 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil sa fille: Lise Morisset (Réal Bourke), son petit-fils Eric Bourke (Anne), ses arrière-petits-enfants: Jean-Sébastien, Camille et Marilou Bourke. Elle laisse également sa belle-sœur: Pierrette Morisset (Yvon Lévesque), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils André Morisset. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre hospitalier de l'Enfant- Jésus, département des soins palliatifs, et celui du Jardin du Haut St-Laurent, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.