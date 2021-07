VERRET, Louis-Philippe



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Verret, époux en premières noces de feu dame Bernadette Duchesneau et en secondes noces de feu dame Madeleine Plamondon, fils de feu dame Alice Mailloux et de feu monsieur Adélard Verret. Il demeurait à Les jardins Lebourgneuf, autrefois de Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 9 juillet 2021 de 12h à 13h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Lac-Saint-Charles.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Denis (France Pouliot), Céline (Denis Laroche), Sylvie (Serge Labranche), Louisette (Martine Fortier), Martine (Line L'Heureux), Laurier (Dannie Rhéaume); ses petits-enfants : Simon, Mario, Rémy (Vanessa Beaudoin Vézina), Isabel Verret (Alexandre Croteau); Dominic Verret (Marilyn Monaghan); Marie-Pierre (Jecy F.Therrien), Olvier (Alexandra Dufresne), Mathis, Jacob Verret; ses arrière-petits-enfants : Gabriel Verret, Olivia Verret, Edouard, Eliot, Ema, Ethan Verret; Victor et Charlotte Vachon; Philip, Alys et Emyrose Monaghan-Verret; Maylou Verret. Il était le frère de Juliette (feu Victorien Rhéaume), feu Alice (feu Raymond Pageau), feu Joseph-Albert. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Louis Lacombe et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.