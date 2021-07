RIVARD, Claudette Gingras



C'est avec regret, que nous vous annonçons le décès de notre mère Claudette Gingras âgée de 85 ans. Elle est décédée le 30 juin 2021 entourée de l'amour de ses trois enfants à l'Hôpital Ste-Anne à Beaupré. Elle était l'épouse de feu Guy Rivard et la fille de feu Imelda Landry et de feu Alfred Gingras.Elle laisse dans la peine ses enfants : Guylaine (Richard Parent), Carole (France Lachance) et Dany (feu Nathalie Desbiens, Josée Fillion); ses petits-enfants et leurs conjoints : Frédérique (Christophe Samuel Huot), Anne Claude (Jean-Félix Laforest), Alexis (Ariane Martel) Mélodie (Simon Bédard) et Mathieu ; ses arrière-petits-enfants : Samuelle, Charlie, Élie et Livia. Elle était la sœur de : feu Thérèse (Marcel Hurens) et Nicole (Ed Normandeau). De la famille Rivard, elle était la belle-sœur de : feu Paul-Emile (feu Simone Poliquin), feu Charles-Eugène (feu Marie-Laure Gauthier), feu Alice (feu Henri Déry), feu Joseph (feu Georgette Gingras), feu Dolorès (feu Jean-Charles Duchesne), feu Gilberte (feu Paul Tremblay), feu Germaine (Léonce Bouchard), feu René (feu Anne-Marie Morel), feu Antoine (Thérèse Savard), feu Raymond (Carmen Tremblay) et Rachel (feu Jacques Hurens). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ses enfants remercient sincèrement tout le personnel du premier Côte de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués à leur maman. Un merci tout spécial au Docteur Pierre Boutet pour son professionnalisme et sa grande humanité. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 312 Sillery (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :