GIGUÈRE, Rita Mc Carthy



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 23 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rita Mc Carthy, épouse de feu monsieur Marcel Giguère, fille de feu madame Edwidge Deslauriers et de feu monsieur John Mc Carthy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 10 juillet 2021, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil sa fille Eveline (Pierre Lamontagne); ses petites-filles: Julie (Augusto César Pérez), Audrey (Tommy Vigneault) et Mélanie (Juraj Istvan); ses arrière-petits-enfants: Mia, Miguel, Léa, Isaac, Thomas, Amélie et Alex. Elle était la belle-sœur de: feu Wilfrid Giguère, feu Jeanne d'Arc Giguère, Simone Giguère (feu Joseph R. Delisle), feu Micheline Giguère (feu Maurice Goudreau) et feu Jos Giguère (feu Thérèse Sénéchal). Elle a rejoint ses frères et sœurs qui l'ont quittée avant elle. Un sincère remerciement au personnel du Pavillon Au Coeur du Bourg, ainsi que le personnel du CLSC et des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.