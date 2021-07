BÉLANGER, Jean-Noël



Au Centre d'hébergement de Saint-Eugène, le 26 avril 2021, à l'âge de 68 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Noël Bélanger. Fils de feu dame Marie-Reine Paradis et de feu monsieur Antonio Bélanger, il demeurait à Saint-Eugène et autrefois de Saint-Adalbert. Il était le frère de : feu Laurent, feu Antoinette (André Charron), feu Rosario, Fernande (feu Fernand Valois), André, feu Lucien (Huguette Potvin), Jean-Guy (Lise Fortin), Jeannine (Roger Labbé), Denis, Florent, feu Fernand. Sont également affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis (es). La famille remercie le personnel soignant centre d'hébergement de Saint-Eugène pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.Les membres de sa famille vous accueilleront en l'église de Saint-Adalbert le samedi 10 juillet à compter de 13h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.