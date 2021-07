PELLETIER, Ida



Au Pavillon Bellevue de Lévis, le 4 juillet 2021, à l'âge de 79 ans est décédée dame Ida Pelletier épouse de feu monsieur Yvon Pelletier. Fille de feu dame Juliette Anctil et de feu monsieur Léonard Pelletier. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Sainte-Perpétue comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses fils: Ginno (Shirley Clements), Mario (Mireille Bossé), Steve (Nathalie Tremblay); ses petits-enfants: Jessica, Joanie, Jacob, Élise et son arrière-petit-fils Lucas. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Lucille (feu Émilien Deschênes), feu Pierrette (feu Gilles Voyer), Hélène (André Bernier), Majella (Jacqueline Fournier), feu Majoric (Lise Morneau), Clément (Colette Giroux). De sa belle-famille Pelletier: feu Émilie (feu Florent Chouinard), feu Blanche (feu Odilon Morneau), Colette (Romuald Leblanc), feu Rolande, Jeanne D'Arc, Lucette (feu Léonard Favreau), Pierrette (feu Marcel Brochu), feu Yvonne (Marc Chouinard), Marcel (Denise Pelletier), Jacques, André (Ghislaine Arsenault). Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du pavillon Bellevue pour leur dévouement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudières-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue de L'Islet.