MICHAUD, Gilbert



Subitement à son domicile, le 19 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur J. Gilbert (Gilles) Michaud, époux Betty Blouin. Sergent retraité du R22R, fils de feu monsieur Albert Michaud et de feu dame Marie-Blanche Poirier (feu Jean-Baptiste Gosselin). Natif de St-Honoré-de-Témiscouata, il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Vont pleurer son départ son épouse Betty; ses fils : Steve et Garry (Karine Charron); ses petits-enfants : Frédérique, Angélie, Justin, Colin et Janie; ses frères et sœurs : feu Lucien (Lauréanne Plourde), feu Antonio (Rita Gosselin), feu Georgette (Jean-François Cloutier), Lucie (Léo-Paul D'Amours), feu Benoît (Rosette Denis), Rosy, Marcelle (Paul-Émile Lavoie), Éloi (feu Micheline Arial), Jacques, Nadine (Charles Langlois), Daniel (Yvette Viens) et Nancy (Pierre Quessy); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Blouin : feu Jean-Pierre (Denyse Gauthier), feu Charles-Aimé (feu Louisette Pelletier), Brigitte (Benoît Gagnon), Clermont (Pauline Ménard) et Hélène (feu Jean-Pierre Crépeault) Jean-Pierre Caron ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s de la société d'horticulture. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Piolet, 103 rue Racine, Québec, Québec G2B 1C9, Tél. : 418 842-7462.