BEAUDOIN, Donald



À l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke le 27 février 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Donald Beaudoin. Il laisse dans le deuil sa fleur feu Marguerite Baril, ses frères et soeurs: Jeannine Beaudoin (feu Richard Labbé), Solange Beaudoin, Micheline Beaudoin, (feu Marjolaine Beaudoin) (feu Gisèle Carette) Marcel Carette Carole Duguay (feu Angelbert Beaudoin); beau-frère et belle-sœur: Hélène Baril (Jacques), sa filleule Sandra Pasquis, son filleul Anthony Trudel, ses parents Ginette Goudreau et Jacques Trudel, ainsi que plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà 13h30.Les cendres seront déposées au même cimetière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, Https;//poumon.québec.ca(faire un don).