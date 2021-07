BOUCHER, Etiennette



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 10 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Etiennette Boucher. Elle était la fille de madame Lucia Grondin et de monsieur Joseph Boucher. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Marie, Solange (feu Louis Lemieux) et Louise-Andrée (Nicolas De Kovachich). Elle était la sœur et la belle-sœur de Lucien Boucher (Lina Cimon et Cécile Corneau), Clémence (Robert Fortin), Jean-Marie, Sœur Hélène, Raymond, Daniel (Janine Dufour) et Emery, tous décédés. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, en particulier Lucie et Louise Richard ainsi que leurs familles, de même qu'autres parents et amis.et suivra ensuite l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Sa famille désire remercier le personnel du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org .