LÉVEILLÉ, Rosaire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Rosaire Léveillé, le 27 juin 2021, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Il était l'époux de Madame Janine Denis, fils de feu Madame Noëlla Auger et de feu Monsieur Alphonse Léveillé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 17 juillet 2021, de 11 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Ubalde. Il laisse dans le deuil son épouse Janine Denis; ses enfants : Louise (Jacques Barbeau), Johane, Julie (Jean Quenneville); son petit-fils François Quenneville; ses frères et sœurs : Liliane (feu Marcel Grenon), feu Claude (Angèle Provencher), Ghislaine (feu Jean Désy) ainsi que Jacques Benoît; son beau-frère et sa belle-sœur : feu Jean-Guy Denis (Danielle Marcotte). La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg et tout particulièrement la Dre Anne Paquet et Véronique Labrie, infirmière. Merci pour votre soutien et votre grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org.