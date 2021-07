GAGNON FERLAND, Madeleine



À l'Hôpital Général de Québec, le 18 juin 2021, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Madeleine Ferland, épouse de monsieur Jean-Marie Gagnon, fille de feu madame Elmina Marier et de feu monsieur Télesphore Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Gérard Magella. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Marie Gagnon; ses enfants: feu Christiane, feu Line, Marjolaine (Norman Graham), Jean-Yves (Mona Drapeau) et Christian; ses petits-enfants: Danny, Tommy, Cynthia, Vincent-Gabriel, Jean-Christophe, Frédérick et Isabelle; ses arrière-petits-enfants: William, Zachary, Rebecca, Brendon et Élyann; ses frères: feu Samuel Ferland (feu Yolande Pagé) et Daniel Robertson; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles Gagnon (feu Marguerite Côté),Thérèse Gagnon, Gisèle Gagnon, Georges Gagnon (jeu Jeannot Lemieux), feu Pierre Gagnon et Robert Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, tél: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.