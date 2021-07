BOUTIN, Alphonse



Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis, le 20 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Alphonse Boutin, époux de feu madame Hermance Cormier, fils de feu monsieur François Boutin et de feu madame Célanire Goupil. Il demeurait autrefois à Saint-Anselme.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h00,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Michel, Nathalie et ses petits-enfants. Il était le frère de : feu Thérèse (feu Roland Boutin), feu Gérard, Joseph-Antoine (feu Yvonne Larochelle), feu François-Xavier (feu Thérèse Laverdière), feu Louis-Philippe, Marguerite, Charles-Edouard (Annie Lacasse), Gertrude (feu André Rozon) et Elizabeth (feu Rock Bouffard, Jean-Marie Lamontagne). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cormier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et ses amis Chevaliers de Colomb. Remerciement au personnel du CHSLD Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la