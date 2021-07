BOULIANE, Claire Lemieux



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 15 juin 2021, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé madame Claire Lemieux, épouse de feu monsieur Léopold Bouliane, fille de feu madame Berthe Girard et de feu monsieur Zoel Lemieux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Christian (Eleine Blouin), Alain (Michèle Mallette), Jocelyne (Clifford Gourgues) et Annie; ses petits-enfants: Félix-André St-Pierre Bouliane, Chloé Bouliane St-Pierre (Tristan Laliberté) et Claudia Charbonneau (Arnaud Mbekou-Pangui); son arrière-petite-fille Mégane; son beau-frère Brian Stevenson (feu Henriette Lemieux); ses nièces: Solange Valois et Jacqueline Lemieux dont elle était très proche; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ainsi que son époux bien-aimé, feu Léopold Bouliane.Nous tenons à remercier tout le personnel soignant du secteur palliatif de l'Hôpital St-François-d'Assise ainsi que tous les médecins qui ont pris soin de notre mère. Ils ont été extraordinaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc Tél.: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.