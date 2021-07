LAZZARI, Noëlla Robitaille



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Noëlla Robitaille, épouse de feu monsieur Secondo Lazzari. Elle était la fille de feu dame Alvina Moisan et de feu monsieur Émile Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 11 juillet 2021 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Nadia Lazzari (Stéphane Auclair) ainsi que ses petites-filles quelle aimait tant : Aurélie et Emma Auclair. Elle est allée rejoindre au ciel ses frères et sœurs : Irène (feu Roméo Bernier), Albert (Eliane Robitaille), Omer (Pauline Robitaille), Berthe (feu Hervé Robitaille), Georgine (feu Achille Paquet), Jeannette (feu Alphonse Boivin) et Thérèse (feu Lucien Lépine). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces qu'elle considérait beaucoup, de précieux ami(es) et membres de sa belle-famille en Italie, en France et en Australie. De sincères remerciements au personnel de la Résidence Côté Jardins ainsi qu'à l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683, www.cancer.ca ou à la Fondation de l' Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 , Tél. : 418-656-4999.