Autre record en Ontario: près de 269 000 personnes vaccinées en une journée

La campagne de vaccination en Ontario se déroule sur les chapeaux de roue, la province ayant inscrit mercredi un nouveau record en inoculant 268 884 personnes en une seule journée.

Plus de la moitié des Ontariens sont maintenant entièrement vaccinés contre la COVID-19, selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, qui a par ailleurs précisé que 16,4 millions de doses ont été administrées.

«Les vaccins sont notre meilleure protection contre les variants de la COVID-19 et sont notre ticket de sortie de la pandémie», a indiqué la ministre Elliott sur Twitter.

La province la plus peuplée au pays a rapporté 210 nouvelles infections, jeudi, ainsi que quatre pertes de vie supplémentaires. C’est la première fois cette semaine que le nombre de cas grimpe au-dessus de la barre des 200, après les 194 cas signalés mercredi, les 164 mardi et les 170 lundi. Depuis le début de la pandémie, 546 621 Ontariens ont contracté le virus et 9228 sont morts de complications.

Au Québec, on a signalé jeudi 64 cas et 10 décès de plus. Parmi ces décès, plusieurs se sont produits avant le 1er juillet. Le taux de positivité atteint 0,4 % à la suite de 16 509 analyses effectuées en laboratoire. À ce jour, 375 429 Québécois ont été infectés par le virus et 11 229 sont morts.

Pour ce qui est de la vaccination, 6,08 millions de Québécois ont désormais été vaccinés une fois (81 %) et 3,01 millions ont été complètement vaccinés (40 %). Pour la première dose, les 30-39 (72 %) et les 18-29 ans (67 %) n’ont toujours pas atteint la cible de 75 % fixée par la santé publique.

La situation au Canada

Ontario: 546 621 cas (9228 décès)

Québec: 375 429 cas (11 229 décès)

Alberta: 232 336 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 147 856 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 586 cas (1154 décès)

Saskatchewan: 49 039 cas (570 décès)

Nouvelle-Écosse: 5862 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 447 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 418 918 (26 401 décès)

