LORD, Thérèse



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 5 février 2021, est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois, dame Thérèse Lord, fille de feu monsieur Noé Lord et de feu dame Marie Bard. Elle demeurait à la Résidence Hélène Lavoie et autrefois à Sainte-Louise, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 9 juillet de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, de 9 h à 9 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil sa soeur Mme Marie-Ange Lord (feu Georges Thibault). Elle était également la soeur de: feu Alice (feu Atchile Sinclair), feu Auguste (feu Bernadette Tremblay), feu David (feu Simone Bernier) et feu Marie-Jeanne. Sont aussi affectés par son départ son neveu, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Don en ligne www.fondationhndf.ca