LAFRAMBOISE, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juin 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Claude Laframboise, conjoint de dame Lina Gauthier, fils de feu monsieur Raymond Laframboise et de feu dame Juliette Grondines. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.Monsieur Laframboise laisse dans le deuil sa conjointe Lina; ses sœurs: Paulette (Jacques Houde), Micheline (Camille Dussault), Lise (Jean-Marc Morin) ainsi que son frère feu Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Jeannine (Roméo Paquin), Réjean, Gilles, Louise (Jacques Gariépy), Yvon (Claire Savard), Pierre, Loraine, Claire (Simon Genest), Daniel (Odette Plante), Donald (Mona Côté) et Sylvie (Michel Hardy); ainsi que plusieurs neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hémophilie de Québec et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boulevard de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9 ou www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles au salon.