BRETON Wilfrid, Frère mariste



À l’hôpital Saint-François-d’Assise, le 19 juin 2021 est décédé Frère Wilfrid Breton (en religion Simon-Bernard) à l’âge de 96 ans et 11 mois, dont 78 ans de vie religieuse. Il est né le 23 juin 1924 à Sainte-Hénédine, Beauce, du mariage de feu Joseph Breton et de feu Claire Langlois. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, ses soeurs et frères, Noëlla (feu Adrien Tardif - feu Jean-Louis Blais), Pauline (Yvon Lefrançois), Gilles (Charlotte Veilleux), Benoît (Rose-Hélène Marcoux). Il est allé rejoindre Béatrice (Ernest Lamontagne), Bernadette (Wellie Bédard), Marie-Claire (David Tremblay), Irène (Roland Marceau), Robert (Rita Baillargeon), Rodolphe (Monique Laflamme), Gabrielle, Jean-Claude (Patricia Bisson), Charles-Auguste. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. De 1944 à 1955, il enseignera dans différents milieux au Québec. Le 15 novembre 1955, il part pour l’Afrique où il y oeuvrera pendant quarante-sept ans. Il revient au Québec en 2002 où il sera responsable de l’infirmerie à Château-Richer pendant huit ans. Frère Wilfrid a été un compagnon merveilleux. Nous nous souvenons de son engagement indéfectible au plan religieux et spirituel.en présence des cendres. L'urne contenant les cendres de Frère Wilfrid sera inhumée le jour même vers 12 h 15 dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière Saint- Charles à Québec.Direction des funérailles :Coopérative funérairede Château-Richer