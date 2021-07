[BALADO] Compostable, carboneutre, biodégradable. Attention tout n'est pas vert!

Ça fait toujours du bien un petit rappel. Comprendre et utiliser les bons mots quand on parle d’environnement, c’est comme bien connaître sa boîte à outils pour mieux combattre les enjeux qui auxquels on fait face, mais aussi déjouer les tactiques marketing font du “greenwashing”.

• À lire aussi: [BALADO] L'injuste calcul des bilans carbone

• À lire aussi: [BALADO] Les plantes se défendent avec leur odeur