MARCOTTE, Dorothée



Au Centre d'hébergement St-Raymond, le 12 juin 2021, à l'âge de 100 ans et 9 mois, est décédée madame Dorothée Marcotte, épouse de feu monsieur Mandoza Frenette, fille de feu madame Eva Gignac et de feu monsieur Georges Marcotte. Elle demeurait à St-Raymond.Elle laisse dans le deuil son fils Jocelyn (feu Renée Fortin), l'amie de Jocelyn madame Georgette Bédard; sa nièce Lise; ses petits-enfants: Jasmin (Valérie Bouchard), Valérie (Roberto Moisan); ainsi que ses deux arrière-petits-enfants: Octovia et Shawn. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Des remerciements chaleureux sont adressés au membre du personnel du Centre d'hébergement St-Raymond pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 9 juillet 2021 à compter de 10h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Portneuf ultérieurement.