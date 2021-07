MORIN, Jean-Nicol



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 23 avril 2021, à l'âge de 83 ans et 0 mois, est décédé monsieur Jean-Nicol Morin, époux de madame Lucie Beaudoin, fils de feu madame Marianne Rancourt et de feu monsieur Dominique Morin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles, Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lucie Beaudoin; ses enfants: Marc (Vicky Paquet) et Valérie; ses petits-enfants: Guillaume, Audrey; ses frères et sœurs: feu Carmen (René Hogues), feu Réjeanne, feu Maurice, feu Léandre, Claudette (Irené Cloutier), Bernice (Jean-Marc Poulin), Guimond (Ginette Maranda), Lise (André Reny), Gilles, Micheline (Bruno Roy), Irène (Bertrand Poulin), Paul-André et Paul-Roger (Lorraine Robert); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.