GROS-LOUIS, Jean-Marc



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 juin 2021, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Gros-Louis, époux de dame Lise Martel, fils de feu dame Augustine Bédard et de feu monsieur Georges Gros-Louis. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 10 juillet 2021, de 9h à 13h40.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de Wendake.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Linda, Marc, Nancy, Joanne (Glenn Monaghan), et Kyvan (Geneviève Bussière Anctil); ses petits-enfants : John Patrick (Daphnée Hervieux), Marie-Noëlle (Patrick Dubé), feu James, Emilie (Olivier Houle), Jude (Guillaume Lafond), Catherine (Gawin Husser), Jacinthe (Keven Guimond), Naomi, Lance; ses trois arrière-petit-fils : Shawn, Shane et Jayd. Il était le frère de feu Guy, feu Claude, feu Georges Albert; feu Gisèle. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Martel, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des deux familles. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du 7e étage et du département des soins palliatifs de l'institut universitaire de cardiologie pour la qualité des soins prodigués. Nous aimerons remercier sincèrement son infirmière du Centre de Santé et mieux être pour son dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca