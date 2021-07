Bruno Marchand promet d’investir en protection du patrimoine

Bruno Marchand critique la gestion du patrimoine par l’administration Labeaume et promet d’investir les ressources nécessaires pour protéger les «trésors du patrimoine de Québec».

«Le Vérificateur général dit qu’il y a un problème. C’est difficile de concilier le fait que les acteurs au pouvoir, Mme [Marie-Josée] Savard entre autres, viennent nous dire qu’il n’y a pas de problème», a réagi le candidat à la mairie et chef de Québec forte et fière, Bruno Marchand.

Il estime que l’administration en place doit être «imputable» de ce qui s’est fait dans les dernières années. La veille, la candidate et dauphine du maire Régis Labeaume, Marie-Josée Savard, s’était défendue d’avoir négligé le patrimoine. Or, le VG a affirmé dans son rapport récent que des démolitions d’édifices à valeur patrimoniale étaient survenues par manque de connaissance de la Ville sur leur état et leur valeur.

Pour M. Marchand, ce rapport révèle un problème. «Les citoyens sont déçus de voir comment le patrimoine est géré présentement. Ils sont déçus de voir tomber des endroits, des lieux, des maisons, des bâtiments sous le pic des démolisseurs. Alors qu’on aurait pu les protéger. C’est ce que le VG dit.»

La protection est une question de ressources, convient le politicien, et il affirme que son équipe et lui mettrons les ressources nécessaires. «On va prendre les moyens qu’il faut pour arriver aux résultats. Les résultats actuellement sont insuffisants.»

M. Marchand a présenté jeudi deux candidats : le commerçant Éric Courtemanche-Baril, dans Chute-Montmorency–Seigneurial et Mélissa Coulombe-Leduc, dans Cap-aux-Diamants.

