SAVOIE, Jeanne-D'Arc Vallée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2021, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée dame Jeanne-D'Arc Vallée, épouse de feu Adrien Savoie. Elle demeurait à Saint-Bernard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Jeannine Chabot), Lise (Victor Bolduc), feu Jacques Savoie, Micheline (Michel Labrecque), Gaston (Micheline Bisson), Ginette (Charles Labrecque), Aline (Denis Pelletier), France (Eddy Berthiaume) et Mario (Hélène Roussin); ses petits-enfants (22) et arrière-petits-enfants (42). Elle était la sœur de feu Albert (feu Madeleine Nadeau), feu Bernard (feu Hélène Breton), feu Irène (feu Nérée Breton), feu Hervé (Marguerite Labrecque), feu Alexandre (feu Annie Breton), feu Annette (feu Josaphat Breton), Alice (feu Adrien Blais), feu Rollande (feu Alexandre Lemay), feu Louis-Marie (Marguerite Simard), feu Jean-Paul (feu Rachelle Boissonnault), feu Bertrand, feu Gonzague (feu Gisèle Simard), feu Hugues (feu Pauline Rhéaume, et feu Denis (Pierrette Lachance). Elle était la belle-sœur de feu Rose-Hélène (feu Alphonse Berthiaume), feu Léopold (feu Alphonsine Beaulac), feu Florence (feu Joffre Roberge), feu Maurice (Monique Côté), feu Jean-Guy (feu Lucille Nadeau) et feu Hugues. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web www.nouvellevie.ca.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie à 10 h 30 pour l'église de Saint-Bernard et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à lavendredi le 9 juillet de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Villa d'Accueil à Saint-Bernard, ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Bernard): https://smdj.ca/financement-cva