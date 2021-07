MILLIARD, Roger



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 18 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Milliard, époux de dame Jeannette Couture. Né à St-Hilarion, le 1er mars 1931, il était le fils de feu dame Osina Tremblay et de feu monsieur Thomas Milliard. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Jeannette, monsieur Milliard laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Jocelyne Ouellet), Lynda (Guy Talbot), Jerry (Sonia Cochrane), Carole (Pierre Prévost); ses petits-enfants : Joanie Talbot (Alexandre Adam), Mathieu Talbot (Audrey Pichette), Gabrielle Milliard (Louis Philippe Blais), Anne-Sophie Milliard (Rafael Rioux), Jade et Anthony Milliard, Cédric et Jérémie Prévost; ses arrière-petits-enfants : Samuel et Charles Adam, Florence Talbot; ses sœurs : Yvonne (feu Paul Laforest), Jeannine (Yvan Bouchard); de la famille Couture : feu Simone (Léopold Aubin), Doris (feu Alphonse Daigle), feu Madeleine (Jean-René Larrivée), Cécile (feu Wilfrid Faucher), Daniel (feu Suzanne Mercier), feu Olivette (Réginald Aucoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Milliard était également le frère et le beau-frère de : Marie, Lucienne (Alphonse Paquet), Harry (Thérèse Chiasson), Ulysse (Rita Paquet); de la famille Couture : Odilon (Yvonne Théberge), Adrien (Jeanne Carrier), Robert (Lucille Morin), Léopold (Colette Gadoury) tous décédés. Un merci particulier au personnel de l'hôpital du St-Sacrement et du CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.Les Funérailles sont sous la direction de :