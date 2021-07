McNEIL, Micheline



À l'Hôpital-Laval (IUCPQ), le 23 juin 2021, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Micheline McNeil, épouse de monsieur Daniel Fiset. Elle était la fille de feu monsieur Joseph McNeil et de feu dame Alma Leblanc. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Muriel McNeil (Robert Brais), Nicole McNeil, Gilles McNeil (Diane Lebel) et Hélène McNeil (Mohamed Balla); sa belle-mère: Georgette Julien; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fiset: Murielle Fiset (Claude Rochette), André Fiset (Anita Racette), Clément Fiset (Edith Marcotte), Sylvie Fiset (Dave Johanson), Benoît Fiset (Marie-Josée Lachance), Mario Fiset (Josée Jalbert), Robin Fiset (France Gingras) et Ghislain Fiset (Marlène Lirette); son filleul: Olivier Fiset et sa filleule: Marie-Ève Balla; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier les médecins ainsi que les membres du personnel de gériatrie et des soins palliatifs de l'Hôpital-Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à Diabète Québec via leur site internet : https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=1