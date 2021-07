BARIL, Aurore Pelletier



Au CHSLD Denis Marcotte, le 26 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aurore Pelletier, fille de feu dame Irène Durette et de feu monsieur Albert Pelletier. Elle était l'épouse de monsieur Jules Baril. Elle demeurait à Thetford Mines.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jules; ses enfants : Sonia (Mario Coulombe) et Carole (Alain Cyr); ses petits-enfants : Yoan, Christelle et Catherine; ses sœurs : Annette, Ghislaine, Georgette et feu Thérèse ainsi que leur conjoint; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baril : Claire, feu Liliane, Estelle, Richard, Maurice, André, Lionel, Réjeanne, feu Madeleine, feu Robert et Joseph ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Denis Marcotte pour l'attention apportée et les soins prodigués ainsi qu'à Yoan pour sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, Tél. : 418-687-6084.