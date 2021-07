FRADET, Benoît



Au Manoir St-Amand, le 29 juin 2021, à l'âge de 99 ans, 3 mois, est décédé monsieur Benoît Fradet, époux de feu dame Cécile Lachance. Il était le fils de feu Adjutor Fradet et de feu Rosa Bonneau. Il demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances à l'église dès 13 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Jean-François (Monique Douville), Benoît (France Lépine) et Christiane; ses petits-enfants: Nicolas (Marie-Eve Garon), Pierre-Antoine (Josée Maillette), Sébastien (Isabelle Lévesque) et Michael; ses arrière-petits-enfants: Vincent, Théodore, Victoria, Rose, Édouard, Félix et Noah; son beau-frère Marc-André Lachance (Denise Soulard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre ses proches décédés avant lui: son fils Jean-François, de la famille Fradet: Yolande (Guy Lambert), Rita (Antonio Fradet), Marguerite (Charles Kirouac), Réal (Betty Drnevich), Marcel (Jeanne Fortier), Léandre (Jacqueline Pouliot), Jules (Jacqueline Gagnon), Romuald (Gemma Mathieu), Gisèle Fradet (Jules Bergeron); de la famille Lachance: Jeannette (Maurice St-Pierre), Madeleine (Yvan Reid), Albéric, Françoise (Henri Renaud), Raymond (Claire Légaré), Jean-Marie (Fernande Gaumond), Noël, Monique, Paul-Henri (Marthe Hutchison) et Gilles. Remerciement au personnel du Manoir St-Amand pour les bons soins ainsi qu'à Mme Claudia Thibault, travailleuse sociale pour sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes ou un don à l'organisme de votre choix.