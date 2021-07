PICARD, Paulette Lavallée



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval, le 27 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Paulette Lavallée, épouse de feu monsieur Wellie Picard. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Henri Lavallée et de feu dame Gabrielle Gobeil. Elle demeurait à Wendake.La famille vous accueillera aule vendredi 9 juillet de 13h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 10 juillet de 9h à 10h.et de là au cimetière Wendake.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Réal (Claire Gros-Louis), Mario (Hélène Gingras), Jacqueline, René (Bernadette McKenzie) et Martin (Margot Thomas); ses petits-enfants: Onienta, Marjolaine, Mélanie, Michel, Cimon, Julie, Atha-Alexandra, Éric, Gabrielle, Louis-Philippe et leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Yolande (feu Jean-Paul Chartré), feu Henriette (feu Henri Bourbeau), feu Lucien (feu Rita Durand), feu Carmelle (feu François Hamel), feu Louise (feu Robert Berry), feu Yvon (feu Gertrude Durand), Marianne (feu Raoul Daigle), feu Pierre-Paul (Yolande Gagnon) et feu Laurette (André Rousseau); ses beaux-frères de la famille Picard :feu Rolland (feu Madeleine Durand), feu Elphège (feu Simone Robitaille) et Wilbrod (feu Germaine Simard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le docteur Christian Sioui et le docteur Lise Gros-Louis, ainsi que tout le personnel de la Résidence Marcel Sioui et du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél.: 418-525-4385 ou à la Fondation de la Résidence Marcel Sioui, 70, rue de l'Ours, Wendake, Qc, G04 4V0, tél: 418-843-8004