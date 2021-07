MORNEAU, Georges



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Georges Morneau, époux de dame Gisèle Rancourt. Il était le fils de feu dame Imelda Lord et de feu monsieur Armand Morneau. Il demeurait à Québec.Il était le frère de feu Armandine, feu Donat, feu Donalda, feu Paul-Henri (feu Colette Pelletier), feu Raoul (Yolande Caron), feu Jeanne-d'Arc (feu Lionel Avoine), feu Maurice, feu Charles-Eugène (Ghislaine Vaillancourt), Ovide (feu Jacqueline Gaudreau), feu Didier (Francine Fournier), feu Marguerite-Marie, Sœur Suzanne (missionnaire de l'Immaculée Conception), feu Père Lucien (Clercs-de-Saint-Viateur) et Georgette (feu Yvon Vaillancourt). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rancourt : Paul-Émile (Lise Bigaouette), Clément (Yvonne Belliveau), Carmen (André Thibeault), André (Françoise Rivard), Ginette (Gaston Bouchard), feu Normand (Monique Rivard), Lise (Jean-Clément Guillemette) et Danielle (Robert Lapierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs excellents soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Qc) G1S 2M4, Tél. : 418 684-2260.