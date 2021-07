FRADETTE, Marie-Anne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois est décédée madame Marie-Anne Fradette, épouse de feu Jean-Guy Pelchat et fille de feu Joseph Fradette et de feu Josephine Côté. Elle demeurait à Saint-Malachie, native de Saint-Lazare-de-Bellechasse.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille aude 9h30 à 10h45,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Elle était la sœur de : feu Alice (feu Adélard Gagné), feu Michel (Jeanne d'Arc Bisson), feu Eugène, feu Charles (feu Alma Robichaud), Marie-Reine (feu Wilfrid Cameron), feu Louis (Raymonde Gélinas), feu Jeanne (feu Joseph Arthur Marceau), Rodrigue (Aline Lavoie), Thérèse (René Faucher), Pierre, feu Catherine (feu Hélène Morin), Jean-Paul et Fernand (feu Nicole Garand, Line Breton). De la famille Pelchat, elle était la belle-sœur de : feu Victorien (feu Thérèse Darveau), feu Blanche (feu Gabriel Lemay), feu Jeannette (feu Julien Gosselin), feu Emilien (feu Marie-Berthe Tanguay), feu Gérard (feu Gertrude Tanguay), feu Cécile, feu Sylvio (Laurette Tanguay), feu Ghislaine, feu Orietta (André Marchand), feu Raymonde, feu Réginald, feu Murielle, Régis (Docile Labrecque) et feu Ghislain. Elle laisse également dans le deuil son filleul Guy Fradette et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier ses voisins Bruno Dubois et Louis Bolduc pour leur générosité et leur bienveillance. Remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis et le Docteur Mélissa Deschênes pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis (unité des soins palliatifs) 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9 site internet : https://www.mspdulittoral.com/ Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la