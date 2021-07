De grandes ambitions pour la Classique de baseball U13 Bob Bissonnette

Près de 30 ans se sont écoulés depuis la dernière prise appelée au tournoi de baseball pee-wee de Québec. Une situation à laquelle plusieurs passionnés du baseball voulaient remédier. C’est finalement Daniel Fleury qui a pris les choses en main pour faire vivre aux jeunes baseballeurs la chance unique d’évoluer au Stade Canac. Cette première édition de la Classique de baseball U13 Bob Bissonnette prend fin le 11 juillet à 15h avec la présentation de la finale du tournoi.

«Une occasion s’est présentée quand Baseball Québec a annoncé que les équipes pouvaient participer à un second tournoi avec les assouplissements liés à la pandémie. C’est ce dont nous avions besoin pour commencer le projet. Tout s’est fait très rapidement et j’ai choisi l’association avec la Fondation Bob Bissonnette parce que c’était quelqu’un d’ambitieux tout comme sa fondation et nous avons une grande vision pour ce tournoi de baseball», mentionne celui qui occupe le poste de responsable des sports à l’Académie Saint-Louis durant l’année scolaire.

La première édition est plutôt modeste avec 10 formations, dont cinq de la région de Québec et cinq provenant du reste de la province, pour un total de 120 joueurs. Une situation qui va changer rapidement selon l’instigateur du projet.

«Le but est d’en faire un aussi gros tournoi que le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec avec plusieurs catégories. Nous avons été ralentis cet été parce qu’il fallait tout organiser rapidement. Dès l’an prochain, nous voulons passer au prochain niveau avec des formations internationales comme les États-Unis, le Mexique, la République dominicaine et pourquoi pas le Japon.»

L’organisateur souhaitait maintenant la coopération de la température pour la suite des choses. En plus des parties, un concours de coups de circuit et un souper-terrasse sont organisés pour cette fête du baseball de quatre jours.

Un président d’honneur enthousiaste

Marc Griffin ne s’est pas fait tirer l’oreille pour accepter la présidence de l’évènement qui lui fait revivre de belles émotions.

«J’ai participé à ce tournoi en 1981 et j’en garde de précieux souvenirs. C’était impressionnant d’y jouer à l’époque et le stade est encore plus beau actuellement. C’est assurément l’un des plus beaux dans la province et je voulais faire vivre ça à mon fils Edmond. Quand j’ai reçu l’appel de Daniel et Michel Laplante, je me suis empressé d’accepter», explique l’analyste du baseball à RDS, qui cumule la fonction d’entraîneur de la formation de la Rive-Sud de Montréal pour la durée du tournoi.

Photo Jean Carrier

L’ancien baseballeur originaire de la région de Québec assure qu’il adore revenir dans sa ville natale. Les nostalgiques se souviendront que Griffin faisait la pluie et le beau temps avec les Patriotes de Sainte-Foy au baseball junior. «C’est toujours spécial de revenir. Mon père demeure encore ici et je viens cinq à six fois par année. Je regarde le terrain et je me souviens que j’avais frappé un coup de circuit lors du tournoi en 1981. Ils donnaient un gros toutou de Youppi! quand ça arrivait, je l’ai encore à la maison.»

Sur les traces du paternel

Edmond Griffin n’était pas au courant que son père avait joué dans le même tournoi il y a trois décennies que celui dans lequel il s’apprêtait à contourner les sentiers. Le jeune homme semblait un peu surpris par la nouvelle.

«Je dois dire que je trouve ça un peu étrange, mais c’est cool. De toute façon, j’aime ça qu’il soit proche de moi. Il est mon entraîneur et il ne se gêne pas pour me prodiguer des conseils et me pousser au besoin», termine le jeune baseballeur en mentionnant que son amour du baseball lui vient de ses deux frères ainés.