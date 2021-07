Déconfinement: encore plus d’assouplissements dès lundi au Québec

Les Québécois pourront profiter de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires à compter de lundi prochain, la distanciation étant fixée dorénavant à un mètre, cela signifie notamment la fin des files d’attente devant les commerces.

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait également annoncer les privilèges qui seront accordés aux personnes qui ont reçu deux doses de vaccin afin de convaincre les indécis, les retardataires et les récalcitrants à relever une manche.

► La distanciation raccourcie de moitié

La distanciation physique de deux mètres sera abaissée à un mètre entre les personnes de résidences différentes à compter de lundi, et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette mesure vaut autant dans les résidences privées que dans les établissements publics. Une distance de deux mètres devra toutefois continuer d’être respectée lors des activités physiques à haute intensité dans les salles d’entraînement et lors d’activités de chant.

► Fini les files devant les commerces

Terminées, les files d’attente devant les commerces : à compter de lundi, les commerçants n’auront plus à limiter la capacité d’accueil dans leur magasin. Ils devront tout de même s’assurer qu’une distance d’un mètre entre les clients est maintenue. Le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire, comme dans l’ensemble des lieux publics intérieurs.

► Un siège de distance pour les spectacles

Dans les lieux intérieurs et extérieurs avec places fixes, comme lors des spectacles, un siège devra demeurer libre entre des personnes de résidences différentes. La distanciation d’un mètre devra être conservée dans les espaces communs. Lors d’événements amateurs où les spectateurs demeurent assis dans des estrades, des gradins ou des places fixes, le nombre de spectateurs maximal sera de 50 à l’intérieur et de 100 à l’extérieur.

► Des privilèges pour les vaccinés?

Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin auront-elles droit à certains privilèges advenant une remontée des cas de contamination et un reconfinement partiel à l’automne ? C’est ce qu’a laissé entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, plus tôt cette semaine, en insistant sur l’importance de se faire vacciner. Il devrait donner les détails de l’utilisation du passeport vaccinal aujourd’hui. « 95 % des personnes qui ont eu la COVID la semaine dernière n’étaient pas adéquatement vaccinées. Même pourcentage pour les personnes hospitalisées », a-t-il d’ailleurs insisté, mercredi, sur Twitter.

► Ne plus fermer comme avant

« On ne peut pas fermer une société autant qu’on l’a fait ».

C’est ce qu’a lancé le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, mercredi à TVA Nouvelles, concernant les mesures sanitaires à prévoir si les cas se mettaient à remonter.

« Il va falloir accepter un certain niveau d’hospitalisation et un certain niveau même potentiellement de mortalité, mais on ne pourra pas jouer au chat et à la souris continuellement toutes les années », ajoute-t-il.

Le directeur national de la santé publique a expliqué que le passeport vaccinal va probablement pouvoir aider à éviter certains confinements.

Il donne notamment, à titre d’exemple, le cas des gyms où, par le passé, lorsqu’il y avait une éclosion dans un établissement, tous les gymnases étaient fermés.

« Là, quand il y aura des éclosions, quand il y aura une situation qu’on va vouloir contrôler, je pense qu’avec la vaccination, c’est un outil important», a dit le Dr Arruda.

