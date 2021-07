Des amateurs de Québec déçus, mais fiers de l’incroyable parcours du CH

Même si la déception était grande hier soir à Québec après la défaite du Canadien, plusieurs étaient fiers du chemin parcouru.

Le match, diffusé dans les bars de la Vieille-Capitale, a gardé les fans de hockey sur le bout de leur siège, qu’ils soient partisans du Canadien, nostalgiques des Nordiques ou simplement heureux de voir l’équipe locale se rendre si loin.

Sur la terrasse du bar Quartier Général, en basse ville, on pouvait entendre des encouragements pratiquement chaque fois que les joueurs du Tricolore approchaient le but adverse.

Malgré le but de Tampa en deuxième période, plusieurs ont gardé espoir jusqu’à la fin, surtout avec le niveau de combativité de la Sainte-Flanelle tout le long de son parcours éliminatoire.

Mégan Lagacé était venue regarder la partie en famille ; cette année, ils suivent plus assidûment les matchs que d’habitude, encouragés par la performance du Canadien.

« Moi honnêtement, j’ai jamais suivi le hockey, et là je vois une équipe d’ici qui se rend si loin, ça me rend vraiment fière », dit-elle.

Tout un match

Nicolas Lefebvre, cuisinier au Quartier Général et fan de hockey, s’attendait pour sa part à un match « très serré » et c’est ce à quoi il a eu droit.

Photo Elsa Iskander

Pour lui, c’est clairement un évènement historique : « en 28 ans, oui ! Depuis 93... c’est une très grosse soirée ».

Je suis super fier ! Ce soir Tampa ont joué rough. Les Canadiens ont joué une super belle game », assure Nicolas Lefebvre.

« Si Montréal gagne, je paie les shooters à tout le monde ici, si Tampa gagne, on me paie les shooters ! » avait lancé M. Lefebvre, en riant avant le match. Finalement, il s’est retrouvé bredouille après le match.

« Je ne suis pas un fan du Canadien, j’aime plus les Nordiques », raconte Zoran Drakul, propriétaire du bar, mais il espérait quand même une victoire.

« Je ne suis pas un Québécois, mais je soutiens toujours les affaires québécoises ! » rigole celui qui est d’origine serbe.

« C’est pas la fin du monde s’il perd non plus, mais on aimerait qu’il gagne un autre match au moins », dit-il, mentionnant que c’est bon pour les affaires aussi.

Pas de favoris

Denis Labbé et Francis Brau faisaient partie des rares impartiaux. « Moi, je suis partisan du hockey », dit M. Labbé. Il prédisait une victoire de Tampa. « Je suis réaliste, peut-être l’un des seuls réalistes », a-t-il dit en rigolant.

Photo Elsa Iskander

De son côté, Francis Brau appréciait surtout de vivre cette ambiance après une année de pandémie.

« Avec la situation [au travers de laquelle] on a passé, on est capables de sortir sur les terrasses, voir les amis, je pense que le côté social est aussi important que le côté sportif », croit-il.