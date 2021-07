POULIOT, Marcel



À son domicile, le 7 janvier 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Marcel Pouliot, fils de feu Alphonse Pouliot et de feu Jeanne Lemelin. Il demeurait à Armagh.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille aude 13h à 15h,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses 2 neveux: Mathieu (Marie-Claude Morin et leurs enfants: Jeanne et Arnaud) et Martin; sa belle-soeur Chantale Lamontagne (feu Yvan Pouliot, Henri-Louis Goupil) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement ses voisins, Réjean Lemelin et Lise Fournier pour leur précieuse aide et pour leur dévouement. Monsieur Pouliot a été confié pour crémation à la