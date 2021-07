DUMAS, Fernande Fortune



À Québec, le 10 avril 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Fernande Fortune, épouse de feu monsieur Roland Dumas, fille de feu Graziella Moffet et de feu Patrick Eugène Fortune. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Vincent (Sylvie Martel), Aline (Line Cadoret) et Richard (Christiane Valade); ses petits-enfants: Benoît, Christian (Valérie Poulin) et Matthieu Beaulieu (Sara Larrivée), Marc-Antoine (Marie-France Savoie) et Catherine Dumas (Jonathan Hope); ses arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre de Convalescence du Concorde et la Résidence Chartwell, Manoir et Cours de l'Atrium, où elle a vécu plus de 10 ans, pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone: 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org.