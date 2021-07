COTÉ, Nérée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2021, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Nérée Coté, époux de feu dame Colette Aubert. Il était le fils de feu monsieur Joseph Coté et feu dame Luce Roberge. Il demeurait à Lévis (secteur St- Romuald).Suivra l'inhumation de l'urne dès 11H. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves Coté (Carmen Blanchet) et Lyne Coté (Michel Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Frédérique Bissonnette, Dr Dominique Deschênes, Dr Serge Nadeau et Mme Sylvie Boilard inhalothérapeute ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués auprès de leur père.