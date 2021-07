Élections municipales: aucun parti ne fera changer d'idée le gouvernement sur le tramway, croit Labeaume

Avec le décret adopté mercredi, rien ne peut maintenant faire changer d’idée le gouvernement sur le projet du tramway, estime le maire de Québec, Régis Labeaume.

«S'il y a des gens qui pensent faire changer d'idée le gouvernement pendant les élections, c'est terminé ce débat-là. Un débat là-dessus, ça ne fera pas trois jours pendant la prochaine campagne. C'est réglé. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique, quel qu'il soit, qui puisse penser faire changer d'idée le gouvernement. Ça n'arrivera pas.»

L'appui «clair» du gouvernement envers le projet témoigne de cela, estime le maire.

Coûts additionnels

Quant au retard accumulé et aux coûts supplémentaires que cela implique, le maire estime qu'on verra au moment de l'ouverture des enveloppes lors des appels d'offres et qu'il ne sert à rien de présumer. Le Vérificateur général de la Ville avait chiffré à 100 millions $ par an les coûts d'un retard. «Le moment venu, je pense que les gouvernements assumeront leurs responsabilités. C'est le bout qui ne m'inquiète pas. On ne peut pas spéculer, l'état du marché change de six mois en six mois. Je ne dis pas que le fédéral va prendre sa part ni le provincial, mais dans mes discussions que j'ai eues dans les dernières semaines, je suis très à l'aise pour vous dire que ça ne sera pas selon moi un problème.»

Les deux appels de qualification — pour le matériel roulant et la firme de génie-conseil chargée de la conception et de la construction — seront lancés à la fin août ou au début de l'automne. Le maire avait d'ailleurs une rencontre jeudi avec le bureau de projet pour l'échéancier à venir.