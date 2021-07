[EN IMAGES] Un nouveau restaurant Le Cochon Dingue, rue Saint-Jean, dès le 24 août

Le Cochon Dingue de la rue Saint-Jean, à Québec, sera prêt à accueillir sa clientèle dès le 24 août prochain.

Initialement prévue pour le printemps 2020, l’ouverture de ce restaurant de 225 places sur deux étages, aménagé au coût de 3 millions de dollars dans le local qu'occupait la Pizzeria d’Youville, avait été retardée en raison de la pandémie et des délais de construction.

«En plus de reprendre nos activités de façon optimale et de pourvoir le plus grand nombre de postes disponibles, il est très important pour nous de finaliser nos projets entamés dans les meilleurs délais», explique Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs.

Relocalisation du restaurant de René-Lévesque sur Saint-Jean

L’ouverture de cette nouvelle succursale occasionne, par le fait même, le déménagement du Cochon Dingue situé sur René-Lévesque, ainsi que le transfert de toute son équipe. Ce dernier demeurera ouvert jusqu’à la fin des vacances de la construction.

