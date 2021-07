Entraves majeures à prévoir sur l’autoroute Henri-IV

L’été 2021 offre peu de répit aux automobilistes de Québec. À partir de samedi soir, et ce, jusqu’à lundi matin, l’autoroute Henri-IV sera fermée dans les deux directions, à la hauteur de Sainte-Foy.

Transports Québec justifie cette fermeture par la reconstruction des ponts d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l’autoroute Henri-IV.

« On concentre les travaux dans ces jours-là. Il y aura des impacts. On le sait. On en est conscient », a affirmé Nicolas Vigneault, porte-parole au ministère des Transports.

Une bouchée à la fois

La reconstruction des ponts d’étagement dans ce secteur névralgique est un projet qui s’échelonnera sur trois ans. L’année 2021 représente la phase 1 de l’échéancier.

« On voulait s’assurer que les travaux sur le pont Pierre-Laporte soient terminés avant de procéder à cette fermeture », a indiqué M. Vigneault.

Il était hors de question d’empiéter sur les vacances de la construction avec la fermeture de cette artère principale, alors que les Québécois sont nombreux à prendre la route en cette période.

« On demande aux gens d’éviter le secteur. C’est une fin de semaine de travaux majeurs », a-t-il insisté.

En détail

Les travaux se dérouleront à partir de samedi, 21 h 30, jusqu’au lundi 12 juillet à 5 h 30.

L’autoroute Henri-IV sera fermée en direction nord, entre les boulevards Laurier et du Versant Nord, et en direction sud, entre l’autoroute Charest et le boulevard Hochelaga.

Transports Québec prévoit des ralentissements et de la congestion très importante sur les autoroutes Henri-IV, Duplessis, Félix-Leclerc et Charest où sera détournée la circulation, ainsi que sur le réseau municipal.

« Grand dérangement »

L’année 2021 marque la dernière année « du grand dérangement ». À ce jour, les travaux de 13 des 16 structures ont été terminés dans le cadre des travaux d’élargissement d’Henri-IV.

« Les travaux sur les trois autres vont être terminés cette année. L’année 2021 va conclure avec la fin des interventions sur le réseau routier. Ça va laisser place à l’ensemble des travaux secondaires et d’aménagement jusqu’en 2023 », a conclu le porte-parole.

Les travaux sur le pont Pierre-Laporte se sont déroulés mieux que prévu de sorte que la circulation a pu reprendre normalement plus vite. Espérons qu’il en sera de même avec Henri-IV.

Les détails de la fermeture