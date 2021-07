LABBÉ, Christian



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 mai 2021, à l'âge de 37 ans et 6 mois, est décédé monsieur Christian Labbé, fils de madame Francine Lemieux et de monsieur Jean-Eudes Labbé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à la suite des événements. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Maude et William; sa sœur: Mireille (Jean-Sébastien Giguère); son frère: Philippe; Angélie, fille de son neveu feu Jeyson; la mère de ses enfants: Bianca Ménager, ainsi que ses tantes, oncles, cousines, cousins, collègues de travail et ses amis. Il est allé rejoindre son neveu Jeyson ainsi que ses grands-parents de la famille Labbé et Lemieux. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins ainsi que les membres de la familles et ami(e)s pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer.