Festival d’été de Québec: des restaurateurs optimistes malgré une première soirée tranquille

C'est incomparable avec les achalandages monstres et les chiffres d'affaires records des autres années, mais le Festival d'été de Québec (FEQ) 2021, qui a été lancé jeudi, devrait avoir un impact positif pour les commerçants de la Grande Allée.

Après une annulation en 2020, le FEQ est présenté en version réduite cette année. L'organisation annonçait une «édition pas comme les autres».

Jusqu'au 18 juillet, des spectacles de musique et d’humour sont présentés au Manège militaire, où peuvent s’asseoir 500 personnes, ainsi qu’en webdiffusion.

Jeudi en début de soirée, la Grande Allée était peu fréquentée; contrastant non seulement avec ce que le FEQ attire en temps hors-pandémie, mais aussi avec l’ambiance festive observée lors des récents matchs de la finale de la Coupe Stanley.

Photo Stevens LeBlanc

La météo n’aidait pas, selon Louis-Philipe Tremblay, co-propriétaire de la Taverne Grande Allée, qui s’attendait à une soirée tranquille. «Festival ou pas, c’est de la pluie et 15 degrés», résume-t-il. Par contre, «je m’attends à une énorme fin de semaine. C’est sûr que (le FEQ) ça va pas nuire».

Les deux semaines du FEQ sont habituellement très lucratives pour les restaurateurs de la Grande Allée. «Le Festival d’été c’est notre plus gros mois de l’année normalement», indique Philippe Desrosiers, propriétaire de la brasserie L’Inox.

«Ça peut représenter 35-40 % de nos revenus de l’année» en temps normal, confirme aussi Emmanuel Côté, propriétaire du restaurant Faite à l’os.

Bien que les grosses foules ne soient pas au rendez-vous, M. Desrosiers s’attend à une augmentation de l’affluence. «C’est dur à chiffrer. Je m’attends à 25-30 % d’augmentation par rapport à l’an dernier», dit-il.

«On s’attend à avoir des soirées achalandées», estime aussi M. Côté, mentionnant que les festivités pourraient animer les débuts de semaine. «En ayant des têtes d’affiche, ça va stimuler ces journées-là qui des fois ont tendance à être plus tranquilles.»

«De toute façon avec les mesures (sanitaires pour le) COVID, même s’il y avait plus de monde qui viendrait, tout le monde est à capacité maximum la fin de semaine», fait remarquer M. Côté. Le manque de main-d’œuvre, particulièrement criant cette année, aurait aussi posé problème pour nourrir des milliers de personnes à la sortie des spectacles, à son avis.

Pour sa part, Tommy Aquedim, gérant du restaurant Louis Hébert, est moins optimiste. «Avec le nombre de personnes qui assistent au festival, je pense que ça ne va pas avoir un impact.»

Ce qu’ils ont dit

«Ça va créer plus d’achalandage, c’est sûr et certain. Par contre on ne le comparer pas non plus aux autres années. On peut le comparer au festival ComédiHa!, aux Fêtes de la Nouvelle-France, à des festivals un peu moins importants»

– Emmanuel Côté, propriétaire du restaurant Faite à l’os

«C’est sûr qu’aujourd’hui malheureusement, il ne fait pas très beau, mais on s’en va vraiment vers une tendance qui va être meilleure que l’an dernier en faite, parce que l’an dernier on n’a rien eu. (...) Cinq cent (personnes) c’est mieux que zéro!»

– Philippe Desrosiers, propriétaire de la brasserie L’Inox

«On est super excités. Malgré toute la situation, la programmation est super belle. (...) On est contents, on fait avec ça pour cette année et l’année prochaine ça sera peut-être autre chose!»

– Véronique Couture, gérante du bistro L’Atelier