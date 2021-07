Finale de la NBA: les Suns creusent l’écart face aux Bucks

Les Suns de Phoenix ont pris une sérieuse option sur le trophée Larry-O’Brien en gagnant un deuxième match consécutif face aux Bucks de Milwaukee en finale de la NBA. Jeudi soir au Talking Stick Resort Arena, les représentants de l’Arizona l’ont emporté 118 à 108.

Les hommes de Monty Williams ont assuré l’essentiel en enlevant les honneurs des deux premiers matchs disputés à domicile pour prendre une avance de 2 à 0 dans la série. Les deux équipes se déplaceront désormais vers le Wisconsin pour les matchs numéro 3 et 4.

Les Bucks ont connu un premier quart plus convaincant que mardi, prenant l’avance après 12 minutes. Tout s’est écroulé rapidement, cependant, lorsque les Suns ont inscrit 14 points de plus qu’eux au second assaut.

Les meilleurs joueurs de Phoenix se sont présentés de la bonne façon. Devin Booker (31 points) et Mikal Bridges (27 points) se sont occupés de l’attaque. Deandre Ayton et Jae Crowder y sont allés de doubles-doubles avec chacun au moins 10 points et 10 rebonds.

Finalement, Chris Paul a continué de remplier le panier avec ses 23 points, mais il a aussi distribué le ballon. Ses huit mentions d’aide lui ont permis de faire sa place dans le top 10 pour le plus de passes décisives en carrière en séries, avec 1041.

Chez les Bucks, la seule bonne nouvelle semble être le retour en force de Giannis Antetokounmpo, qui a récolté 42 points et 12 rebonds.

Malgré les beaux efforts du Grec, les joueurs de Milwaukee devront sortir de leur torpeur dimanche, pour le troisième match.