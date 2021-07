La suspension de Trevor Bauer prolongée

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer a vu sept jours ajoutés à sa suspension par les ligues majeures de baseball, jeudi.

Le circuit, de concert avec l’Association des joueurs, a indiqué sur Twitter que la sanction supplémentaire sera en vigueur dès vendredi, au terme de la punition initiale que Bauer a reçue la semaine dernière.

Selon des informations relayées par le réseau CNN, le joueur est actuellement au cœur d’une enquête policière par rapport à une présumée agression de nature conjugale. Il a eu des rapports sexuels avec la plaignante identifiée par les termes «Madame Hill», qui a par la suite a déclaré avoir «éprouvé beaucoup de douleur physique et émotionnelle».

L’agent de l’athlète, Jon Fetterrolf, avait répondu aux allégations de celle qui est protégée par une ordonnance de protection du tribunal par voie de communiqué.

«M. Bauer a eu une brève et consensuelle relation sexuelle ayant été initiée par Mme Hill dès avril 2021. Nous avons des messages montrant qu’elle demandait constamment des actes sexuels "rudes" impliquant des gifles au visage et des strangulations. Au cours de leurs deux rencontres, Mme Hill a conduit à partir de San Diego pour se diriger vers la résidence de M. Bauer à Pasadena, où elle a décidé de ce qu’elle voulait de sa part sexuellement. Et il a fait ce qu’elle lui demandait.»