L'assassin de Thomas Cameron plaide coupable: témoignage poignant de la mère de la victime

Près de deux ans après le meurtre sordide d'un jeune homme de 19 ans tué de plusieurs coups de couteau dans un parc de Sherbrooke, l'assassin de Thomas Cameron a plaidé coupable jeudi à une accusation de meurtre non prémédité.

Karine Cameron, la mère de la jeune victime, s’est confiée à Anne Préfontaine de TVA Sherbrooke.

«C’est un mélange d’émotion. Un peu de déception parce qu’il avait énormément d’éléments de preuve qui prouvaient la préméditation (...) d’un autre côté ça me rassure parce qu’il n’y a pas de procès parce qu’il plaide coupable. Un procès aurait duré au moins six semaines. C’est six semaines, je les aurais trouvées extrêmement difficiles», mentionne la mère de la victime.

Il reste maintenant à déterminer la peine à imposer au suspect qui était âgé de 17 ans et 11 mois au moment du crime. La mère de la victime souhaite qu’il soit jugé comme un adulte.

«Au niveau de la sentence, c’est sensiblement la même. C’est sept ans adulte ou jeunesse. S’il est jugé à la chambre de la jeunesse, c’est sept ans et le système le laisse libre et il peut continuer sa vie comme si de rien n’était, il n’y a pas d’aide ni de suivi. Tandis que si c’est une sentence adulte, il a un suivi à vie», explique-t-elle.

La mère a confié à TVA Nouvelles qu’elle ne pardonnera jamais l'agresseur d'avoir utilisé autant de violence.

«Pardonnez c’est un très grand mot, je n’ai pas de colère face à lui (...) Ce qui est plus difficile c’est le comment ça s’est passé. Ce n’est pas un coup de couteau au cœur qu’il a eu en premier, c’est de nombreux coups de couteau, il a souffert énormément, donc c’est ce côté-là qui est impardonnable et que ce soit aussi gratuit et sans raison», évoque Karine Cameron.

En plus de l’accusé, une adolescente a été impliquée dans la mort du jeune homme. En janvier dernier, elle a reçu une peine de 15 mois à purger dans un centre jeunesse. La jeune fille avait plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire.

La suite des procédures juridiques se déroulera le 18 novembre.