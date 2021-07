Le SPGQ réclame plus d’argent pour BAnQ

La nomination de l’ancienne députée et commentatrice Marie Grégoire à la tête de Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ) est saluée par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui profite de son arrivée pour dénoncer le sous-financement de l’organisation.

Le SPGQ évoque le «piètre état des finances» de BAnQ qui a été confirmé ces derniers jours dans un rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). «Le Devoir» avait rapporté la semaine dernière que BAnQ pourrait cumuler des déficits de plusieurs dizaines de millions de dollars au cours des prochaines années.

Le syndicat indique que Marie Grégoire a une «grande expérience en gestion» qui pourra aider BAnQ au cours des prochaines années, mais encore faudra-t-il, selon lui, que le gouvernement Legault soutienne financièrement BAnQ.

Le défi pour Mme Grégoire sera insurmontable sans un réinvestissement important à BAnQ, a dit jeudi Lydia Martel, première vice-présidente et responsable politique de la culture au SPGQ, par communiqué.

Le syndicat affirme que le budget de BAnQ en 2019 était inférieur à celui en vigueur une décennie plus tôt, alors que les coûts ont entre-temps augmenté.

«Cela fait des années que nous sommes témoins de la dégradation de la situation et nous sommes catastrophés par l’ampleur du déficit à venir, a-t-elle enchaîné. Selon RCGT, le déficit de BAnQ se creuserait de près de 85 millions en six ans si elle effectuait les dépenses de fonctionnement et les investissements requis dans ses infrastructures. Or, ces investissements sont vitaux afin que BAnQ entreprenne et réussisse sa transformation numérique. Cette institution préserve et diffuse notre patrimoine et notre culture. Il est primordial de lui donner les moyens de poursuivre sa mission dans un monde de plus en plus connecté.»

La nomination de Marie Grégoire à titre de PDG de BAnQ a été entérinée mercredi par le conseil des ministres à Québec. Elle remplace Jean-Louis Roy, qui a occupé ce poste pendant trois ans jusqu’à son départ le 3 juin dernier.