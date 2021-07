Le variant Lambda détecté au Québec

Toujours classé comme «variant d’intérêt» et non «variant préoccupant», le variant Lambda suscite la méfiance en raison d’un prépapier scientifique qui le présente comme étant résistant aux vaccins.

Selon l'INSPQ, 27 personnes ont contractés le variant Lambda au Québec.

Toutefois, selon l'Agence de santé publique du Canada, seules 11 personnes ont été déclarées positives à cette mutation du virus de la COVID-19 en date de jeudi, mais il est presque certain qu’elle se propagera davantage dans le futur.

Selon le Dr Njoo, il est trop tôt pour savoir si ce variant représente un danger plus important que les autres.

«Oui, c’est quelque chose que l’on continue à surveiller, mais pour l’instant c’est l’été et on ne peut pas toujours être inquiets pour tout. Il faut trouver un équilibre. Il faut toujours être conscients et regarder ce qui se passe, mais il faut aussi vivre un peu», a-t-il dit, en soulignant qu’«il ne faut pas être trop pessimistes».

La meilleure stratégie pour lutter contre sa propagation reste la même que pour les autres variants: le respect des mesures sanitaires et l’augmentation de la couverture vaccinale.

