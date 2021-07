Loi LGBT en Hongrie: l'Europe doit mener un «combat culturel» (ministre français)

Paris | La lutte contre les discriminations est un «combat culturel» que l'Europe se doit de mener, a estimé jeudi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, qualifiant de «scandale» la loi accusée de discriminer les personnes LGBT, qui entre en vigueur en Hongrie.

«C'est une loi scélérate qui assimile pédophilie et homosexualité. C'est un scandale aujourd'hui en Europe», a estimé Clément Beaune sur la télévision publique France 2, dénonçant ceux qui «considèrent que discriminer, ne pas respecter l'égalité des droits les plus élémentaires, c'est possible».

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a menacé mercredi de lancer une procédure d'infraction contre la Hongrie si elle ne revenait pas sur cette loi.

«C'est un combat culturel», a insisté Clément Beaune, qui assume lui-même publiquement son homosexualité. «On voit malheureusement que les cas se multiplient, on l'a encore vu en Géorgie au moment d'une manifestation LGBT la semaine dernière», a-t-il regretté. «Je crois qu'il y a une dérive très grave en Europe et on doit renforcer notre arsenal.»

Le ministre a pour autant estimé qu'il ne fallait pas exclure de l'UE les pays aux législations discriminantes.

«Les gouvernants qui font cela n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne mais (...) je n'assimile pas tout le monde. Il y a des associations qui défendent les droits en Pologne, en Hongrie (...), je ne veux pas qu'on leur dise "l'Europe n'est pas à vos côtés" (...). Il y a des millions de gens qui tiennent aux valeurs européennes, qui tiennent à l'égalité et qui comptent sur nous pour faire respecter ces valeurs», a-t-il martelé.

La Hongrie a dénoncé mercredi «la campagne sans précédent» menée à son encontre par Bruxelles. Celle-ci peut ouvrir une procédure d'infraction pour violation du droit européen, qui peut mener à une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et à des sanctions financières.